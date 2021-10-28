Кировский культурно-общественный деятель Руслан Мамедов о вакцинации от COVID-19 : Хочу быть здоровым здесь и сейчас

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28 октября 2021, 16:41

Известный кировский культурно-общественный деятель поделился своими впечатлениями от вакцинации от COVID-19.



27 октября в кировской области был побит абсолютный суточный рекорд по привитым. За сутки вакцинировались 9191 кировчан - примерно 0,75% от населения нашего региона. С каждым днем все больше жителей области склоняются к прививке. Для Руслана Мамедова вакцинация — это, прежде всего, уверенность в своем здоровье и благополучии. Ну и, конечно, возможность работать и творить.

- Год назад я переболел коронавирусом. Болезнь хоть и протекала в легкой форме, но оставила за собой неприятные последствия. Пришлось восстанавливаться и проходить реабилитацию, чтоб вернуться в прежнее состояние. Честно, было страшно, что история может повториться. Но это я управляю своими страхами, а не они мной. Доводилось слышать, что никто не знает, как прививка скажется в будущем, какие последствия могут быть от нее через 20-30 лет. Лично меня это пугает гораздо меньше, чем риск потерять здоровье сегодня. Я хочу быть здоровым здесь и сейчас.

Перед тем, как пойти на прививку, я много общался с медиками, с практикующими врачами, с сотрудниками нашего исследовательского института, в итоге остановил свой выбор на Спутнике V.

В то, что вакцинация — это чипирование, вселенский заговор и прочую ересь, я не верю. Я свободный человек и всегда чувствую эту внутреннюю свободу, которую никому не отнять. А QR код, который пришел на 3 день после вакцинации, дает еще и свободу передвижения. Мы не можем быть уверены, что через неделю или две все это отменят. И я не готов отказаться от общения с людьми и посещения публичных мест.

Каждый сам для себя принимает решение вакцинироваться или нет. Я свой выбор сделал и не жалею.

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