Коронавирус не по-детски: родителей школьников беспокоит их успеваемость, а не заболеваемость

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28 октября 2021, 15:37 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Год назад считалось, что дети не болеют коронавирусом, а лишь переносят его и заражают взрослых. В этом году они уже и болеют, и переносят, и заражают.



Родители школьников недовольны введением дистанта и внеплановыми каникулами. Особенное огорчение это вызывает у родителей 11-классников: скоро экзамены, как к ним готовиться на дистанте? Недовольны этим и многие старшеклассники.



Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков резко увеличилась. В то же время семьи дружно обсуждают, как использовать внезапно выпавшие каникулы в конце октября — начале ноября и рассматривают направления поездок: Золотое кольцо, Петербург, Минск, Стамбул, Анталия, Крым, Сочи.



В родительских чатах вызывает недовольство даже отмена школьных экскурсий: «В классе заболел ребенок, класс перевели на дистант. Экскурсию перенесли на более позднее время. Родители выражают неудовольствие, собирают подписи против тестирования».



Так, под лозунгом «руки прочь от наших детей» проходит сбор подписей против дистанта, вакцинации и экспресс-тестирования школьников. Под публикациями в СМИ о всплеске заболеваемости ковидом среди детей и подростков немало комментариев такого рода: «Это вас аккуратненько готовят к «иммунизации» вашего потомства, вакцины надо же продавать»; «Плавно начинают подводить к вакцинации детей. Мы это уже видели»; «Ну надо же как-то обосновывать грядущую принудительную вакцинацию детей».



Другие родители, особенно те, кто сам тяжело переболел ковидом или потерял в пандемию близких, взывают к совести, гражданским и человеческим чувствам. В нынешнем году на карантин уходили целыми классами. В основном это происходило из-за заболевших детей, хотя учителя тоже болеют, и некоторые уже не по первому разу.



В крупных московских школах-комплексах в последние недели до всероссийских нерабочих дней и московского локдауна уходили на карантин по 20–30 классов из существующих 50–100. Стоит отметить, что на карантин класс уходит, если в нем есть хотя бы один ученик с положительным ПЦР-тестом на ковид или в нем работал заболевший учитель с положительным тестом. Схожая картина и в других регионах.



Часто дети болеют с симптомами ОРВИ, но тестов на коронавирус не делают. И он обнаруживается случайно: например, если ребенку с легкими симптомами простуды приходится сдавать ПЦР-тест для профилактория, лагеря или еще каких-то целей.



В октябре дети болели ОРВИ повально: многих не было на занятиях, но про ковид никто не заикался. Родители по-старинке писали учителям записки «по семейным обстоятельствам». Получается, что заболеваемость среди детей в России растет, а родителей беспокоят совершенно другие вещи.





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