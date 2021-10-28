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На Южном Урале планируют собрать мужскую команду по регби

, 14:58

На Южном Урале планируют собрать мужскую команду по регби
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональная федерация рассчитывает, что этот вид спорта скоро станет популярным.

Как рассказал президент федерации регби Челябинской области Илья Олексий в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс», со следующего учебного года начнется формирование студенческой мужской команды региона по регби. В 2023 году она может выйти в высшую лигу.

В Челябинске уже создана женская регбийная команда «Малахит», она выступает в Чемпионате России по регби-7. По мнению исполнительного директора регбийного клуба «Малахит» Юрия Худякова, через 2-3 года работы южноуральские спортсменки смогут побороться за призовые места всероссийского турнира.

Добавим, что по оценке региональной федерации, в Челябинской области регби занимается около 2 тысяч детей.

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