На Южном Урале планируют собрать мужскую команду по регби

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28 октября 2021, 14:58 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональная федерация рассчитывает, что этот вид спорта скоро станет популярным.



Как рассказал президент федерации регби Челябинской области Илья Олексий в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс», со следующего учебного года начнется формирование студенческой мужской команды региона по регби. В 2023 году она может выйти в высшую лигу.

В Челябинске уже создана женская регбийная команда «Малахит», она выступает в Чемпионате России по регби-7. По мнению исполнительного директора регбийного клуба «Малахит» Юрия Худякова, через 2-3 года работы южноуральские спортсменки смогут побороться за призовые места всероссийского турнира.

Добавим, что по оценке региональной федерации, в Челябинской области регби занимается около 2 тысяч детей.

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