На Южном Урале планируют собрать мужскую команду по регби
28 октября 2021, 14:58 Татьяна Михайлова
Региональная федерация рассчитывает, что этот вид спорта скоро станет популярным.
Как рассказал президент федерации регби Челябинской области Илья Олексий в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс», со следующего учебного года начнется формирование студенческой мужской команды региона по регби. В 2023 году она может выйти в высшую лигу.
В Челябинске уже создана женская регбийная команда «Малахит», она выступает в Чемпионате России по регби-7. По мнению исполнительного директора регбийного клуба «Малахит» Юрия Худякова, через 2-3 года работы южноуральские спортсменки смогут побороться за призовые места всероссийского турнира.
Добавим, что по оценке региональной федерации, в Челябинской области регби занимается около 2 тысяч детей.
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