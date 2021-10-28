Жалобы на сеть магазинов «Галамарт» дошли до объединения потребителей России

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28 октября 2021, 15:04

Для эффективной борьбы с контрафактом правительство во главе с Михаилом Мишустиным утвердило Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. Документ является улучшенной нормативно-правовой базой, что позволит осуществлять результативный общественный контроль над многими отраслями.

Согласно Стратегии особое внимание планируется уделить пищевой, лёгкой, химической, электронной промышленности, фармацевтике, автомобилестроению, продуктам сельхозназначения и отрасли детских товаров.

В числе новых особенностей рынка, к которым необходимо приспосабливаться — коронавирус и, соответственно, спад доходов населения. Управлять конкурентной средой, не потеряв при этом в качестве продукта и удовлетворив потребителя, необходимо самому бизнесу. А «невидимая рука рынка» выступает оптимизатором процессов и регулятором качелей «повышение качества продукции — снижение цены».

По мнению председателя регионального отделения Объединения потребителей России Евгения Чирвина, сеть магазинов «Галамарт» как раз одна из тех, которая не способна адаптироваться под новые форматы и реалии, а также работать по совести на потребителя.

Причин, которые приводит в качестве примера Чирвин, несколько: не всегда законная сертификация товаров; несоответствие ценников на товары, стоимость которых покупатель зачастую узнает только на кассе; второсортное качество и проблемы с доставкой. К тому же, юридическая структура «Галамарта» не позволяет вести деятельность через один офис, работа ведется через большое количество магазинов. А в это время более сильные и грамотные конкуренты активно экспансируют финансовые рынки.

Во время беседы с Евгением Чирвиным сложился четкий образ «кухни» и проблем ритейлеров. По словам председателя отделения, в адрес объединения только за два последних месяца поступило больше десяти жалоб на торговую сеть товаров для дома.

В ходе выездной проверки ведомства удалось подтвердить нарушения. Чаще всего — это несоответствие ценника, а также трудности с онлайн-заказами. В период эпидемии — важный звонок: либо службы доставки сами могут отменить заказ, либо он придет неполным. А как только покупатель хочет вернуть некачественный товар, то следует отказ. Сам Евгений считает:

«Видимо, сеть старается экономить на всем, и, в первую очередь, на комфорте потребителя».

Кроме того, Чирвин добавил, что стоит быть аккуратным в выборе дешевого товара, так как возможно отсутствие сертификата соответствия или наличие нелегального, который куплен у «черных» компаний в интернете. С детскими товарами и электроникой стоит быть особенно внимательным. Неудовлетворительный товар может привести как к бытовым травмам, так и к пожарам.

На случай, если потребителем был куплен товар ненадлежащего качества, действует горячая линия и форма обратной связи на ресурсах Объединения потребителей. Представители организации всегда готовы к сотрудничеству и открытому диалогу. На данный момент прорабатывается вопрос по жалобам и направлены запросы для получения разъяснений в профильные ведомства.

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