Ушел из жизни ведущий программы «Суд присяжных» Валерий Степанов

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28 октября 2021, 15:08

Валерий Степанов, фото: кадр из передачи

В четверг, 28 октября, на 67-м гожу жизни скончался адвокат, ведущий программы «Суд присяжных» Валерий Степанов. Об этом сообщил его коллега Рубен Маркарьян.

«Сегодня утром он умер от коронавируса»,- пояснил собеседник.

По его словам, накануне Степанов говорил, что «побеждает ковид», а не болеет им.

«Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром»,- добавил Маркарьян.

Степанов получил наибольшую известность в 2017 году, когда в Интернете появился мем с его участием. В коллаже изображен судья и обвиняемый. Судья просит подсудимого сказать последнее слово, тот говорит что-то «смешное», а после звучит фраза: «Полностью оправдан».

Отмечается, что шоу «Суд присяжных» выходит на телеканале НТВ. В нем разбираются уголовные дела.

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