Ушел из жизни ведущий программы «Суд присяжных» Валерий Степанов

В четверг, 28 октября, на 67-м гожу жизни скончался адвокат, ведущий программы «Суд присяжных» Валерий Степанов. Об этом сообщил его коллега Рубен Маркарьян.
«Сегодня утром он умер от коронавируса»,- пояснил собеседник.
По его словам, накануне Степанов говорил, что «побеждает ковид», а не болеет им.
«Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром»,- добавил Маркарьян.
Степанов получил наибольшую известность в 2017 году, когда в Интернете появился мем с его участием. В коллаже изображен судья и обвиняемый. Судья просит подсудимого сказать последнее слово, тот говорит что-то «смешное», а после звучит фраза: «Полностью оправдан».
Отмечается, что шоу «Суд присяжных» выходит на телеканале НТВ. В нем разбираются уголовные дела.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости