Находящийся под домашним арестом бывший вице-премьер правительства Крыма «зачистил» свои аккаунты в соцсетях

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28 октября 2021, 12:46 Источник: Аргументы Недели - Крым

Удалены как публикации, так и фотографии. Обнулены графы о местах работы, семье и событиях из жизни.



Когда произошло удаление информации не известно.



Напомним – бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сейчас находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается в 57,5 миллионов рублей.





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