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«У нас что, экономическая или геополитическая катастрофа?»: бизнесмен Олег Шелягов отреагировал на заявление экс-министра труда РФ

, 12:58 Источник: oleg_shelyagov

«У нас что, экономическая или геополитическая катастрофа?»: бизнесмен Олег Шелягов отреагировал на заявление экс-министра труда РФ
Фото: pixabay.com

Предприниматель Олег Шелягов прокомментировал слова председателя комитета Госдумы от «Единой России» по экономической политике Максима Топилина о том, что россиянам нужно привыкать к низким доходам.

«Заявления министра о том, что «россиянам надо поумерить аппетиты и довольствоваться низкими доходами» звучат, мягко говоря, странно. Мы как народ удивительно терпеливы и умеем довольствоваться малым: голодать, бороться и выживать – хоть в войну, хоть в 90-е. Но, простите, зачем?

У нас что, экономическая или геополитическая катастрофа? Тогда скажите об этом прямо: «Сограждане, в стране все совсем плохо, выживайте как хотите». Но нет – вроде бы и бюджет профицитный, и промышленность на подъеме, и энергоресурсы наши в цене как никогда.

Так почему же целый министр труда призывает соотечественников «довольствоваться малым»?

Неужели все положительные тренды в социальной политике закончились с выборами?», - написал Олег Шелягов в своем телеграм-канале.

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