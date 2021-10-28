«У нас что, экономическая или геополитическая катастрофа?»: бизнесмен Олег Шелягов отреагировал на заявление экс-министра труда РФ

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28 октября 2021, 12:58 Источник: oleg_shelyagov

Фото: pixabay.com

Предприниматель Олег Шелягов прокомментировал слова председателя комитета Госдумы от «Единой России» по экономической политике Максима Топилина о том, что россиянам нужно привыкать к низким доходам.



«Заявления министра о том, что «россиянам надо поумерить аппетиты и довольствоваться низкими доходами» звучат, мягко говоря, странно. Мы как народ удивительно терпеливы и умеем довольствоваться малым: голодать, бороться и выживать – хоть в войну, хоть в 90-е. Но, простите, зачем?



У нас что, экономическая или геополитическая катастрофа? Тогда скажите об этом прямо: «Сограждане, в стране все совсем плохо, выживайте как хотите». Но нет – вроде бы и бюджет профицитный, и промышленность на подъеме, и энергоресурсы наши в цене как никогда.



Так почему же целый министр труда призывает соотечественников «довольствоваться малым»?



Неужели все положительные тренды в социальной политике закончились с выборами?», - написал Олег Шелягов в своем телеграм-канале.





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