Крым закупил российские ноутбуки, к которым нет деталей из Китая

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28 октября 2021, 12:39 Источник: Аргументы Недели - Крым

О какой марке компьютера идет речь не сообщается. Сумма закупки 183 миллиона рублей. Подрядчик тормозит.



Министр образования Крыма Валентина ЛАВРИК доложила – поставка ноутбуков по программе «Образовательная среда» задерживается, так как российский подрядчик не может собрать компьютеры ввиду задержки поставки комплектующих из Китая. О чем конкретно идет речь и сколько китайского в российском товаре не сообщается.



«Вчера комплектующие поступили. Начинают комплектовать компьютеры. Получим в ноябре», - заверила главу Крыма министр образования.

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