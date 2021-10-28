Сергунина: В Москве начался прием заявок на бесплатный бизнес-курс «Академия инноваторов»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2021, 11:49

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Прием заявок на участие в программе «Академия инноваторов» Московского инновационного кластера (МИК) продлится до 28 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Московский инновационный кластер (МИК) начал прием заявок на участие в программе «Академия инноваторов». Она предназначена для начинающих предпринимателей, у которых уже есть инновационные идеи или желание присоединиться к другим проектам, где пригодятся их компетенции и опыт. Набор в академию открыт до 28 ноября», - говорится в сообщении.



Отмечается, что участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте проекта. Пройти обучение могут жители старше 18 лет из любых регионов России.



«Первый поток стартует 1 декабря. В нем предусмотрено 500 мест. Обучение рассчитано на четыре месяца. Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Реализует программу Московский инновационный кластер», - рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Так, будут организованы курс лекций и индивидуальные сессии с наставниками. Слушателям помогут определить рыночную нишу, составить бизнес-план, дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций. Программа ориентирована на запуск инновационных проектов - отдельные модули посвящены патентованию разработок, их тестированию и внедрению, созданию минимально жизнеспособного продукта (MVP) с максимальным использованием инфраструктуры поддержки инноваций.



Как уточняется, выпускники академии получат доступ к сервисам МИК и специализированным финансовым инструментам правительства Москвы, смогут провести пилотные испытания на городских площадках, найти партнеров и инвесторов.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости