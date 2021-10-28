В Хабаровском крае проверяют цены на газовые плиты и котлы

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2021, 11:25

В целях контроля за ценами на газовые плиты и котлы Общероссийский народный фронт в Хабаровском крае проводит мониторинг.

- В Хабаровском крае минимальная цена на газовый котел, которую нам удалось зафиксировать – 29 998 рублей. На плиты 10 990 рублей. Это бюджетные решения, а вот максимальная стоимость люксовых моделей газового оборудования составляет более 45 000 рублей для котлов и 29 999 для плит. Цена стабильна и в октябре не менялась, - рассказал о промежуточных результатах мониторинга в Хабаровском крае активист Народного Фронта Николай Хорозов.

Согласно поручению Президента РФ, правительству до 2023 г. необходимо обеспечить подведение газа к тем домовладениям, которые расположены в газифицированных населенных пунктах, но при этом еще не подключены к газораспределительной сети. По данным правительства России, таких домовладений насчитывается более трех миллионов. Учитывая сжатый срок выполнения работы по подключению такого количества домовладений к газу и прогнозируя возможность ажиотажного роста спроса на газовые плиты и котлы, месяц назад глава государства поставил правительству задачу мониторинга цен на бытовое газоиспользующее оборудование. Цель проверки - оценка динамики ассортимента и ценового коридора на бытовое газоиспользующее оборудование именно на оффлайн - торговых площадках. Мониторинг динамики цен на цифровых торговых платформах тоже представляет интерес, однако значительная доля граждан не имеет доступа к этим сервисам.

До конца 2021 г. Народный фронт будет два раза в месяц проводить мониторинг с целью фиксации динамики цен на бытовое газоиспользующее оборудование для категории граждан, по любым причинам не приобретающих бытовую технику на торговых интернет-площадках.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости