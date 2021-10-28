Эксперты назвали наиболее опасные для отдыха с детьми страны
28 октября 2021, 09:56 Анастасия Иванова
Турция, Россия и Болгария названы самыми опасными странами для отдыха с детьми летом.
Для получения статистических данных эксперты проанализировали, в каких странах детям, которые отдыхали вместе с родителями, чаще всего требовалась медицинская помощь: «Больше всего обращений за помощью к медикам в связи с детскими заболеваниями летом 2021 года зафиксировано в Турции — 29,7 %. На втором месте Россия. На ее долю приходится 13,1 %. На третьем — Болгария (12 %)». Специалисты так же отметили, что в пятерку также вошли Грузия (11,7 %) и Кипр (7,5 %).
Наиболее частыми причинами наступления страховых случаев у детей стали инфекционные заболевания дыхательных путей (23,2 %), заболевания ЖКТ (21,5 %), травмы (8,2 %) и проблемы с ушами (7,8 %).
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