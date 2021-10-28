Эксперты объяснили почему резко выросли цены на авиабилеты

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28 октября 2021, 09:33 Анастасия Иванова

Дмитрий Горин - вице-президент Российского союза туриндустрии, - объяснил резкий скачок стоимости авиабилетов в Египет и Турцию до сотен тысяч рублей с 30 октября по 7 ноября.



По словам Дмитрия, такие высокие цены являются рекламным ходом, который придумали, чтобы наиболее выгодно и быстро продавать имеющиеся предложения. «Стоимость выше рыночной может быть только на последние два места в самолете, обычные же места стоят приемлемо», — рассказал специалист.



Также Горин отметил, что повышение спроса на авиабилеты началось еще до объявления нерабочих дней — в связи с приближающимися школьными каникулами, а введенные дополнительные выходные лишь поспособствовали дозагрузке уже имеющихся рейсов.

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