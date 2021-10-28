Эксперты объяснили почему резко выросли цены на авиабилеты
28 октября 2021, 09:33 Анастасия Иванова
Дмитрий Горин - вице-президент Российского союза туриндустрии, - объяснил резкий скачок стоимости авиабилетов в Египет и Турцию до сотен тысяч рублей с 30 октября по 7 ноября.
По словам Дмитрия, такие высокие цены являются рекламным ходом, который придумали, чтобы наиболее выгодно и быстро продавать имеющиеся предложения. «Стоимость выше рыночной может быть только на последние два места в самолете, обычные же места стоят приемлемо», — рассказал специалист.
Также Горин отметил, что повышение спроса на авиабилеты началось еще до объявления нерабочих дней — в связи с приближающимися школьными каникулами, а введенные дополнительные выходные лишь поспособствовали дозагрузке уже имеющихся рейсов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.