В Санкт-Петербурге ищут пропавших брата и сестру

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28 октября 2021, 09:44

волонтеры, фото: lizaalert.org

В Санкт-Петербурге пропали несовершеннолетние брат и сестра, их ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в четверг, 28 октября, на странице отряда в «Вконтакте».

«Пропали Лобанов Роман Константинович, 14 лет, Лобанова Таисия, 10 лет, Санкт-Петербург. С 27 октября 2021 года их местонахождение неизвестно», - говорится в опубликованном посте.

Ищут мальчика худощавого телосложения с серо-голубыми глазами и светло-рыжими волосами, рост 158 см. Подросток был одет в светло-серую куртку, темные джинсы, темные кроссовки и черную шапку, при себе имел ранец.

Его сестра тоже худощавого телосложения с темными волосами и карими глазами, рост 133 см. Девочка была в красном пальто, черных штанах и черных сапогах.

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