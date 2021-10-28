В Санкт-Петербурге ищут пропавших брата и сестру

В Санкт-Петербурге пропали несовершеннолетние брат и сестра, их ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в четверг, 28 октября, на странице отряда в «Вконтакте».
«Пропали Лобанов Роман Константинович, 14 лет, Лобанова Таисия, 10 лет, Санкт-Петербург. С 27 октября 2021 года их местонахождение неизвестно», - говорится в опубликованном посте.
Ищут мальчика худощавого телосложения с серо-голубыми глазами и светло-рыжими волосами, рост 158 см. Подросток был одет в светло-серую куртку, темные джинсы, темные кроссовки и черную шапку, при себе имел ранец.
Его сестра тоже худощавого телосложения с темными волосами и карими глазами, рост 133 см. Девочка была в красном пальто, черных штанах и черных сапогах.
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