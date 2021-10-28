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Мужчина сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места ДТП

, 09:25

Мужчина сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места ДТП

Полиция Волгограда разыскивает водителя, сбившего восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрывшегося с места происшествия.

По данным полиции, происшествие случилось в минувшую среду в Ворошиловском районе города Волгограда. Личность водителя пока что не установлена. Напротив дома №47 по улице Морфлотская он наехал на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся.

Ребенка госпитализировали с травмой головы. Как сообщили в МВД, пострадавшая запомнила только цвет автомобиля — черный. Полиция ведет розыск.

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