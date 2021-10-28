Из квартиры в Москве домработница вынесла имущество на миллионы рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2021, 09:15 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Из квартиры в Пресненском районе столицы украли имущество, оцениваемое в 2,7 миллиона рублей. В краже подозревают домработницу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.



Хозяйка жилья рассказала полиции, что наняла 46-летнюю помощницу по дому в марте 2020 года через рекрутинговое агентство. По мнению заявительницы, домработница похищала у нее вещи. Пропажу пострадавшая заметила в сентябре 2021 года. Ущерб оценен в почти три миллиона рублей. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости