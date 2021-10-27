Израиль будет пускать привитых «Спутником V» туристов с 15 ноября

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2021, 22:44 Источник: РИА Новости

Израиль, фото: pixels.com

Министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил о готовности впускать в страну туристов, привитых против новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».

«Вопрос признания "Спутника V" Государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина "Спутник V" будет признана Израилем»,- пояснил он.

Министр отметил, что, пока российскую вакцину не зарегистрировали в ВОЗ, туристам придется сдавать серологический тест.

Развозов добавил, что в ближайшее время будет опубликован список «красных стран» с высоким уровнем заболеваемости. По его словам, приезд туристов из этих государств будет отложен на несколько недель, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Он предположил, что Россия будет в этом списке.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости