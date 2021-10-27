В Москве в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью» разыграли первые квартиры

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2021, 20:33

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сегодня состоялся первый розыгрыш двух квартир среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!». Он прошел эфире телеканала «Москва 24».



Победителями стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя. Имена победителей назвал лидер музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.



В лотерее приняли участие все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 18 по 24 октября - 138 тыс. 999 человек. Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте отметил, что это количество привившихся в два раза превышает показатель предыдущей недели.



Акция «Вакцина - твой ключ к здоровью!» - это продолжение стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом 2021 года. Ее инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата. Участвовать в акции могут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис ОМС. Для этого необходимо получить первый компонент вакцины от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации важно дать согласие на участие в розыгрыше.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости