Почему в Латвии правительство закрывает больницы

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2021, 17:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Есть в Латвии такая печальная тенденция – «ликвидация» больниц. В свое время премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что «для такого количества населения в стране 40 больниц – слишком много». Видимо, его слова становятся реальностью.



Правительство страны решило закрыть одну из самых успешных, необходимую людям больницу – 2 Рижскую, которая специализировалась на травмах, круглосуточном приеме больных, эндопротезировании, консультациях отличных травматологов-ортопедов. В эту больницу стекались люди со всей Латвии, чтобы получить помощь. А теперь она стала без надобности. Кстати, в Латвии всего две похожих больницы и у каждой свои функции.





Разумеется, официальная «версия» такова: в связи с неконтролируемым увеличением числа стационарных пациентов с коронавирусом Рига решила прийти на помощь крупным университетским больницам и восстановить отделение Covid-19. Иными словами, приспособить 2-ю Рижскую больницу для больных ковидом.



А, что же с теми пациентами, которым необходима неотложная помощь в случае травмы? А, что же с теми больными, которые ждут операцию по протезированию суставов уже несколько месяцев и рискуют остаться неподвижными? Ничего! Им отказано в операции.



Получается, что в Латвии военное положение? Но и во время войны врачи делали различные операции. Я думаю, что тут дело в деньгах!



Комментарии для Балтийского Бюро «Аргументы Недели» травматолога-ортопеда Яниса Петрониса, который почти 50 лет посвятил больницы, где работал главным врачом, оперирующим хирургом: «Да, это правда, что больница больше не выполняет своих прямых функций. Я понимаю, что в стране ситуация с ковид серьезная и надо спасать людей. И врачи это делают и будут делать. Но я думаю о тех пациентах, которых мы должны были оперировать, спасать… Они же приезжают к нам из районов… Да и странно решили «перепрофилировать» больницу: видимо, решили этот вопрос за ночь, а утром нам пришло по интернету уведомление об изменениях. Больница стоит пустая, ночью ее просто закрывают, врачи не проводят операции, консультации. Я знаю, что есть распоряжение о том, чтобы скорая не везла людей с травмами во 2-ю больницу. Люди с травмами приходят сами, и натыкаются на закрытую дверь. Это все безумие! Просто безумие! Я понимаю так, что деньги, которые ЕС были предназначены для лечения коронавируса, увы, потрачены… Я не могу знать – куда и не понимаю – куда… Вот и решили так сэкономить».



Но можно же получить помощь травматолога-ортопеда, например, в больнице П. Страдыня…



Я поговорила об этом с латвийским неврологом больницы П. Страдыня Анитой Райтой: «У нас просто катастрофически не хватает травматологов. Не хватает! Я - невролог, но оказываю во время дежурства помощь при травмах. Это не совсем нормально. Это ужас».





Кстати, некоторые рижские больницы являются муниципальными: их «хозяева» и «покровители» - Рижская дума!



Комментарии для Балтийского Бюро «Аргументы Недели» экс-мэра Риги, депутата Рижской думы Олега Бурова:



«Сегодня ситуация критическая с больными коронавирусом, и совершенно правильно, что больницу решили перепрофилировать. Посмотрите, 1-я Рижская больница адаптировала корпус для нужд больных ковид еще во время предыдущего кризиса и ранней весной стала принимать пациентов. 1-я больница готова принимать больных коронавирусом. А если директору 2-й больницы это непонятно, то его следует уволить. Сейчас сложное время, нужно остановить коронавирус».



Г-н Буров, конечно, говорит правильные слова, но! Почему же такой «интерес» к 1-й больнице?



Сколько себя помню, и всех мэров РД, то они просто «облизывали» 1-ю больницу, выделяли деньги, пиарили ее! Даже тогда, когда в этой больнице некоторые врачи «попали» под уголовное расследование за то, что покупали оборудование по «ненормальным» ценам… Но, как утверждает г-н Буров, уголовного дела уже нет! Оперативно! Кстати, в 1-й больнице очень, очень, очень развиты платные услуги: есть специальные отделения, где за большие деньги можно пройти обследования, без очереди сделать операцию и т.д. Да и 1-я больница имеет много, много корпусов. Вот 17-й корпус, например, приспособили для ковидных больных.

Так, что же тут непонятно в словах депутата Бурова? Закроют 2-ю больницу, и пациенты «потекут» в 1-ю! А это деньги! Я пока не проводила журналистское расследование, но если, я так думаю (!) покопаться хорошенько, то свои интересы г-н Буров и «иже с ним» чиновники-политики имеют непременно свой интерес, и свою выгоду от 1-й больницы.



Есть ли в 1-й больнице травматологи-ортопеды такого уровня, как во 2-й? Думаю, что нет! Почему? Я из семьи врачей и прекрасно знаю местных медиков. Так вот, я совершенно точно знаю, что некоторые врачи 1-й больницы обращались за консультацией к гению травматологии 2-й больницы Янису Петронису.



А, как же теперь те пожилые люди из районов, которым отказали от операции? Сколько может случиться смертей только потому, что человек не успеет доехать до другой больницы? Разве депутата РД это волнует? Главное, чтобы своего не упустить! Да уж… разочарована я и страшно мне!



Может, стоило правительству страны по назначению использовать ковидные деньги?



Страшно мне потому, что для кого война, а для кого - мать родна!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости