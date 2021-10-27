Почему медики и депутаты Латвии желают отставки министра здравоохранения

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27 октября 2021, 17:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация с медициной в Латвии накаляется. Вернее, с коронавирусом. Дошло дело до того, что медики, депутаты Сейма требуют отставку министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

Итак, латвийские медики требуют отставки министра здравоохранения г-на Павлютса. С какой формулировкой?

«Минздрав непрофессионально подходит к разрешению вызванного коронавирусом кризиса и призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление и привлечь к принятию решений профессионалов сферы и экспертов».

В Сейме собирают подписи за отставку министра здравоохранения.

Например, депутат Сейма Марис Мичеревскис открыто обвиняет г-на Павлютса за бездействие в связи с кризисом Covid-19.

«Я призываю Даниэля Павлютса уйти в отставку, а вместо него должен быть профессиональный врач, который пользуется авторитетом».

Дела интересные…

Что думает по данному поводу сам глава правительства Кришьянис Кариньш?

«Я воспринимаю это как довольно серьезный шаг. Это уже совершенно другого вида недовольство. В данной ситуации надо быть достаточно внимательными и очень важно не поддаваться панике, а найти выход из кризиса».

А, как же можно найти выход из кризиса, когда в стране хаос: больницы закрывают, потому что деньги, которые предназначены для решения этого вопроса, улетучились? Как можно решить вопрос, когда непрофессионалы у власти? Когда не слушали медиков?

Будет ли отставка министра здравоохранения Латвии?

Комментарии депутата Сейма Рамоны Петравичи: «Подписи об отставке г-на Павлютса начали собирать уже несколько недель обратно. Сейчас это обнародовали. Конечно, ситуация запущенна до предела и министру теперь сухим из воды не выбраться. С того момента, когда стали собирать подписи, то можно было попытаться исправить ситуацию, но Павлютс только усугублял ее. Время, конечно, покажет, но однозначно нужно, чтобы министром был профессионал, или имел рядом консультантов и, конечно, слушал их мнение. Ситуация, повторяю, запущена».

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