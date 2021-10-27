Наталья Сергунина анонсировала новый онлайн-курс для столичных предпринимателей

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2021, 17:44

Фото из открытых источников

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице 28 октября стартует обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами.



На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запускают специальный образовательный проект, посвященный работе с маркетплейсами. Обучение начнется с онлайн-конференции «Маркетплейсы 2021», которая состоится 28 октября в 13:00. На ней выступят представители крупнейших платформ электронной коммерции. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте mbm.mos.ru.



«Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии», - отметила Сергунина.



Сообщается, что обучение продолжит онлайн-курс «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи», который начнется 9 ноября и будет состоять из четырех вебинаров: на них пойдет речь о нюансах работы и реализации продукта через различные маркетплейсы, поиске новых перспективных ниш и многом другом. Все мероприятия бесплатные. По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день формат маркетплейса считается наиболее актуальным в мировой интернет-торговле.



«По данным исследования аналитического агентства Data Insight, в 2020 году 89% предпринимателей увеличили свой оборот на таких площадках», - пояснил он.



Уточняется, что первый вебинар «Создание карточки товара и ее продвижение» пройдет 9 ноября. Его посвятят началу работы с маркетплейсами. Слушатели узнают, как создать эффективную карточку товара и сделать первые шаги в продвижении, а на втором занятии «Вопросы логистики» 11 ноября участникам расскажут об отгрузке, упаковке и маркировке товаров. Кроме того, в ходе третьего вебинара «Налоги и учет для маркетплейсов с нуля» 15 ноября предприниматели изучат тонкости учета доходов и расходов, познакомятся с особенностями различных налоговых систем, которые необходимо учитывать, а четвертое занятие «Как правильно привозить импортные товары для продажи на маркетплейсах» 17 ноября посвятят работе с товарами иностранных производителей. На нем участникам расскажут, с чего начинать взаимодействие с зарубежными поставщиками, как сертифицировать товары, а также изучат специфику их доставки.



Отмечается, что можно послушать весь курс целиком, либо выбрать его отдельное направление.



«Для участия необходимо зарегистрироваться в разделе «Обучающие мероприятия» на портале малого бизнеса Москвы», - заключили в ведомстве.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости