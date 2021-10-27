Самолет с Симбой и Евой вылетел в Танзанию

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27 октября 2021, 15:00 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

Борт с животными вынужденно задержался в аэропорту Саудовской Аравии.

Вчера из Челябинска специальным рейсом вылетел самолет, который доставил льва Симбу и леопарда Еву в Африку. В России их спасли и выходили зоозащитники, звери содержались в приюте Карена Даллакяна «Спаси меня». Теперь для Симбы и Евы настало время вернуться домой: их ждут в реабилитационном центре Танзании, где условия приближены к естественным.

Сегодня команда, которая сопровождает животных, сообщила о том, что самолет вынужденно задержался в Саудовской Аравии. Сейчас борт вылетел в Танзанию, там он приземлится примерно в 20 часов по местному времени.

Отмечается, что репатриация животных — длинный, сложный и дорогостоящий процесс. Все организационные расходы, а также содержание Симбы и Евы в Танзании, взяла на себя Русская медная компания.

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