Министерство иностранных дел Германии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

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27 октября 2021, 15:11 Источник: Коммерсантъ

Аэропорт Франкфурта-на-Майне, Frank Hoermann /globallook.com

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Россию. Причиной стала неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса в РФ.

В информационном бюллетене министерства говорится, что Россия оказалась сильно затронута пандемией. Поэтому «от туристических поездок в Россию и от тех поездок, которые могут быть отложены, в настоящее время предлагается отказаться».

При этом полного запрета нет. Граждане, имеющие вид на жительство в РФ, обладатели служебных и дипломатических паспортов могут ехать в Россию беспрепятственно.

Летом Германия уже вводила ограничения на на поездки в Россию из-за распространения новых штаммов коронавируса.

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