Проект реконструкции очистных Челябинска получил предварительное одобрение

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27 октября 2021, 14:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Регион предоставил заявку на федеральное софинансирование реконструкции сооружений.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил предварительную заявку региона на софинасирование реконструкции очистных сооружений Челябинска. Документ был подготовлен по поручению губернатора Алексея Текслера.

Общая стоимость проекта составит 1 миллиард 431 миллион рублей. 80% от этой суммы Челябинская область получит от Фонда в виде льготного кредита под 3,5% годовых сроком на 25 лет. Из регионального бюджета на реконструкцию направят целевую субсидию в 100,2 миллионов рублей. Еще 186 миллионов вложит заемщик в лице обслуживающей организации.

«Столь значительная сумма позволит областному центру создать надежную систему водоотведения, которая снизит затраты на плановые ремонты, — прокомментировал строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. — Более того, Челябинск по праву как город-миллионник получит соответствующую его статусу инфраструктуру, это позволит окончательно решить вопрос с неприятным запахом на въезде в город и благоприятно скажется на экологической ситуации».

Напомним, что необходимость реконструкции очистных сооружений региона Алексей Текслер озвучил во время заседания комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ. Тогда губернатор отметил, что эта проблема актуальна для всей страны, а работы по реконструкции требуют серьезных финансовых затрат.

По словам главы региона, в Челябинской области ведется комплексная работа по улучшению экологической обстановки. Важное направление этой деятельности — участие в федеральных проектов. «Проведена инвентаризация всех водозаборов и очистных сооружений, — сообщил губернатор Алексей Текслер. — На сегодняшний день по линии Фонда уже ведется реконструкция очистных сооружений правого берега Магнитогорска и очистных сооружений Карабаша. Сегодня и Челябинск получил возможность наконец-то решить застарелую проблему. Будем продолжать эту работу».

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