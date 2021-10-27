Опубликован шорт-лист работ международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

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27 октября 2021, 13:43

Светлана Радионова. Фото: Пресс-центр Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Жюри международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» приступило к работе - выбору лучших экологических активностей конкурса, шорт-лист опубликован на Rutube.



Приём заявок на премию завершился в октябре. С 1 апреля по 1 октября 2021 года на сайт проекта поступило более 9,5 тысяч заявок из всех регионов России и более 300 - из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Принято около 6 тысяч работ, соответствующих требованиям номинаций, положению и методическим рекомендациям конкурса.



«Не осталось ни одного региона России, который бы не откликнулся на нашу инициативу. Шквал работ ожидал модераторов в финальные дни, когда практически одномоментно поступило 2000 заявок за два дня до окончания их приёма. Охвачены все 12 городов-участников проекта "Чистый воздух" национального проекта «Экология» - 170 работ. Более 200 работ прислали из детских домов, социально-реабилитационных центров, детских приютов, школ-интернатов для детей с ОВЗ из России и зарубежных стран», - прокомментировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.



Глава Росприроднадзора отметила, что по международной вовлеченности самыми активными стали Китай, Казахстан, Узбекистан и Латинская Америка. Всего из 27 стран – Мексики, Колумбии, Гватемалы, Панамы, Перу, Эквадора, Индии, Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов, Франции, Бельгии, Испании, Италии, Великобритании, США, Турции, Польши, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Эстонии, Белоруссии, Армении, Абхазии – поступило более 300 работ.



«Дети показали нам, как видят экологическое будущее и что их беспокоит. Свою работу теперь начинают взрослые – уважаемые люди, которые вошли в жюри премии. В шорт-листе порядка 650 работ. Они опубликованы в социальных сетях и на Rutube. Мы уже получаем большой отклик от жюри. Они говорят: «Мы не ожидали, что дети очень содержательно и качественно расскажут нам о проблемах экологии, которые их волнуют». Многие члены жюри говорят о том, что работы детей пронимают до слёз. У нас много детей с особенностями развития. Они идут на равных с остальными. Будут большие баталии и жаркие споры, для того и есть жюри, чтобы выбрать лучшего. Победители будут объявлены на всю страну», - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.



Представитель жюри - заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков отметил, что премия получила большой отклик у общественности и заявок очень много, интересных и необычных работ тоже.

«Смотрим работы всей семьёй – номинации «Экосемья» и «Экошкола». Сделать выбор очень сложно, много достойных и интересных работ. Например, есть работа, где объединились две семьи из Москвы и Грозного - папы вместе со своими детьми сделали экологический заплыв «За чистый Байкал». Одна из школ прислала работу, где применяет в своей практике бабочкотерапию и установила на территории учреждения инновационные мусорные контейнеры», - отметил Романенков.



На площадке Rutube сформирован шорт-лист для членов жюри, куда вошло порядка 650 творческих работ по 12 номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя экосемья – моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтёр», «Юный экожурналист», «Экология в мире».



Напомним, что конкурсную комиссию премии возглавляет заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. В состав жюри вошли: Светлана Радионова - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Вячеслав Фетисов - национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде, двукратный Олимпийский чемпион, политический деятель, Рустам Романенков - заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы», Николай Дроздов - учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор МГУ, ведущий программы «В мире животных», Маргарита Симоньян - главный редактор телеканала Russia Today (RT) и МИА «Россия сегодня» (РИА), Никас Сафронов и Сергей Андрияка - народные художники РФ, Анисет Габриэль Кочофа - доцент МГУ им. Ломоносова, чрезвычайный и полномочный посол р.Бенин в РФ и в странах СНГ (2012-2016 гг.), Борис Машковцев - директор киностудии «Союзмультфильм», Александр Олешко - заслуженный артист России, телеведущий, Алексей Венедиктов - главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», Владимир Сунгоркин - главный редактор газеты «Комсомольская правда», Дмитрий Дибров - телеведущий, член фонда «Академия российского телевидения», Елена Бондаренко - главный редактор «Детского радио», Михаил Колосов - начальник подготовки эфира канала «Россия 24», Алексей Каклюгин - генеральный директор АО «Телеканал 360», Андрей Феофанов – композитор и кинопродюсер, Ольга Сказкина - экоактивист и дизайнер, Лика Лемешко - арт-директор ТАСС Ньюм.



Премия «Экология - дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте 2021 года и проводится в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации. Среди основных задач проекта – экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью социальных сетей и «зелёного» волонтёрства.



В течение 6 месяцев дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе, воспитанники специальных учреждений, выкладывали в социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Rutube) рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, акции, флешмобы, проекты, посвящённые идее бережного отношения к окружающей среде. Публикации участников отмечены специальными хештегами премии: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.



Победители и лауреаты получат ценные подарки, 50 участников-лидеров с 28 ноября по 18 декабря отправятся на экологическую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок».



Генеральным партнёром премии стала АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами выступили: ПАО «СИБУР Холдинг», ВЦД «Орлёнок».



Проект поддержали - киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE, Общероссийская организация «Российское движение школьников» (РДШ), Всероссийская общественная организация волонтёров-экологов «Делай!», гранд отель «Жемчужина», авиакомпании «Ютейр» и «Азимут».





Площадки премии «Экология - дело каждого:

Сайт: экологияделокаждого.рф

Instagram: instagram.com/eco_umka/

«ВКонтакте»: vk.com/eco_umka

Tik-Tok: www.tiktok.com/@eco_umka

Шорт-лист Премии на Rutube

Примеры работ, вошедших в шорт-лист

Номинация «Экосемья»

«Экологический заплыв за чистый Байкал» Амир Закраилов, 10 лет, Милана Тимошенко, 9 лет, Чеченская республика Грозный и Московская область, деревня Чигасово

Фото



Инстаграм



«Ecofamily», Никита Губанов, 9 лет, Ставропольский край, г. Михайловск

Фото



Инстаграм



Номинация «Юный экожурналист»

«Экология – дело каждого – проблема болот», Евгения Байгулова, 15 лет,

Томская обл., г. Каргасок

Фото



Youtube

Номинация «Экотренды»

«Любить, ценить и охранять» Цыбуляева Кристина, Краснодарский край, село Марьино – социально-реабилитационный центр

Фото



Инстаграм



«Амброзия», Кристина Кульпина, Краснодарский край, ст. Медведовская - Медведовский детский дом с дополнительным образованием

Фото



ВК



Номинация «Эковолонтёр»

«Вера Баукина - волонтёр, волонтёр-журналист, волонтёр природы», Вера Баукина, 12 лет, Санкт-Петербург

Фото



ВК

Номинация «Экология в мире»

Сантиаго Ариэль де ла Круз, 8 лет, Перу, Уанкайо

Фото



Rutube

Номинация «Сохраним планету вместе» - подноминация «Экомир»

«Делаем зарядку с пандой, леопардом и беркутом!» Анастасия Гусева, 7 лет, Московская область, Совхоз имени Ленина

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Номинация "Сохраним планету вместе: Мой экоэтикет"

Знай эко-этикет! Ислам Бариев, 9 лет, Татарстан, с. Муслюмово

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Номинация «Экомультфильм»

"Моей планете - жить!», Крылова Ксения, 15 лет; Иркутская область, Братск

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