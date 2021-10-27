Собянин открыл новый пригородный вокзал Кокошкино Киевского направления МЖД

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27 октября 2021, 12:31

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Кокошкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), который в будущем войдет в состав четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).



«Строили мы недолго - два года. В 2019 году мы начали и не только эту станцию. Станция сама по себе мало что дает - комфорт дает. Но самое главное - это быстро доехать до центра, а для этого реконструировались пути, запустились новые электрички», - сказал Собянин в ходе общения с пассажирами.



Он пояснил, что работы по реконструкции железнодорожных путей продолжаются, а в текущем году будет сдано в эксплуатацию еще два пригородных вокзала.



«Это будет частью МЦД-4 - самого крупного МЦД, соединит семь вокзалов Москвы. На все вокзалы отсюда можно будет приехать, практически на все», - добавил Собянин.



Мэр отметил, что станция «Кокошкино» по комфорту и оснащенности не уступает станциям метро.



Заместитель генерального директора - начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Олег Тони сообщил, что в ближайшие два месяца будет открыто три станции.



«Все работы идут по графику. В течение двух ближайших месяцев мы вводим три станции. Это «Аминьевская», «Матвеевская», «Минская». И работы по трем вокзалам идут четко в соответствии», - подчеркнул он.



Олег Тони также рассказал, что в перспективе с пригородного вокзала «Кокошкино» можно будет уехать в Санкт-Петербург.



Пресс-служба мэрии Москвы сообщает, что общая протяженность будущего МЦД-4 "Киевско-Горьковский" составит 86 км с 39 остановочными пунктами. Конечными станциями диаметра станут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД.



Четвертый диаметр свяжет 7 центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Пересадочными с метро будут 18 станций четвёртого диаметра.



Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с интервалами до 5-6 минут в часы пик и без дневных перерывов. Для перевозки пассажиров будут использоваться 65 поездов, ещё 88 составов будут следовать по Киевскому и Горьковскому радиусам. Парк поездов МЦД-4 планируется обновить до 2025 года, а поезда, следующие в дальнее Подмосковье – до 2027 года.



Суточный пассажиропоток четвёртого диаметра может составить 455 тыс. человек, что на 84% больше текущего показателя. В поездах МЦД-4 будет создано 1,9 млн. пассажирских мест в сутки.



Отмечается, что открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн. человек. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других близлежащих населённых пунктов.





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