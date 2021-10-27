На краю пропасти: чем прозрачнее и честнее бизнес, тем быстрее и эффективнее его уничтожают

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2021, 12:06 Илья ПРИВАЛОВ

Автор фото: Игорь Чураков; На фото: Рядом газовая труба

На недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге общественный бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова на весь мир озвучила суть взаимоотношений власти и бизнеса в России: «Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, как с убогими немножечко с нами разговариваете: „Мы знаем, что тебе надо”, а мы вас ненавидим, и это плохо для всех. Для нас, для вас, для страны плохо». Судя по реакции миллионов людей, она сказала то, о чем думает абсолютное большинство предпринимателей. А если сюда добавить, что за последние пару лет в нашей стране закрылись сотни тысяч ИП и ООО, картина получится далекой от нарисованной чиновниками в своих отчетах о помощи в развитии предпринимательства. И к сожалению, «кошмарят» бизнес не только всевозможные облеченные властью контролеры. Крупные корпорации с не поддающейся здравому смыслу логикой ежедневно растаптывают малый (и не только) бизнес, используя для этого крутых юристов и лояльное отношение судов.

Посадил — корчуй.

Эта история длится уже семь лет, и наши читатели знают все этапы борьбы садовода Александра Акимова из станицы Ленинградской с газовиками. На протяжении всего этого времени журналисты нашего издания много раз встречались с Александром Акимовичем, публиковали статьи, обращались с письмами в официальные инстанции. В общем, боролись вместе с ним за предприятие, которое иначе как чудом не назовешь: семьсот гектаров суперинтенсивных садов, выросших за считаные годы, восхищают не только российских специалистов, но и мировых светил отрасли. Поводы для встреч были разные, но никогда еще наш разговор не носил такой безысходной тональности. А начался он с вопроса Александра Акимова «Что я еще могу сделать?».

Дело в том, что суперинтенсивные сады — гордость края — в ближайшее время могут исчезнуть. Их попросту выкорчуют, и тогда не станет около тысячи рабочих мест, ежегодных десятков миллионов рублей налогов, опять же многомиллионной, но безвозмездной помощи району в виде отремонтированных за счет предприятия дорог, благоустройства, участия в социальных проектах. Градообразующее предприятие сейчас находится на грани краха.

Причина всё та же: судебная тяжба с газовиками, которая идет уже пять лет. Напомним вкратце суть проблемы.

Идеей садоводства Акимов загорелся в 2014 году. Изучил вопрос, продал успешный транспортный бизнес и полностью ушел в новый проект. В 2015 году был приобретен участок земли сельхозназначения без всяких обременений.

Высадили яблони — и тут к Акимову пришли специалисты из Кущевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» с требованием убрать многолетние насаждения на расстоянии 25 метров от оси газопровода, который, оказывается, пролегает по молодому саду.

Автор фото: Игорь Чураков; На фото: Александр Акимов

Стоит отметить, что именно Александр Акимов сам рассказал газовикам об этой трубе, которую проложили в далеком 1959 году и о которой, похоже, забыли. По крайней мере, никаких знаков, отмечающих магистраль, не было. Более того, садовод обратился в суд, который признал его правоту и к тому же обязал газовиков установить знаки на трубопроводе. То есть Акимов имел полное право проигнорировать претензии, однако решил не портить отношения с мощной корпорацией и отступил на 88 метров от оси газопровода, а не на двадцать пять, как было заявлено в отклоненном иске.

Видимо, добрая воля Акимова, как часто у нас бывает, была воспринята как слабость. Высока и вероятность, что осадок у газовиков оставил сам факт проигрыша в суде: обычный садовод невольно «умыл» корпорацию с мировым именем. Но тогда Александр Акимов об этом не знал и полностью погрузился в создание сада по мировым стандартам.

Удар под дых.

Что всегда отличало Акимова, так это готовность к новому и умение опережать тренды. Примеров тому масса. Взять хотя бы инициированный губернатором Кубани масштабный проект по созданию сети овощехранилищ в нашем крае. Эта идея еще только витала в высоких кабинетах, а Александр Акимович уже начал разработку проекта строительства трех хранилищ и учебного центра для садоводов на своей земле. Идея так понравилась власти, что соглашение подписали на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Более того, инвестиционная площадка под новый объект прошла все согласования, так как не имела обременений. Иначе и быть не могло, так как перед представлением проекта на столь высоком уровне он изучается чуть ли не под микроскопом на чистоту, дабы чего не вышло. В общем, Акимов начал строить в полной уверенности, что делает очень нужное и даже одобренное сверху дело.

За считаные месяцы и сто двадцать миллионов рублей на участке появились три овощехранилища и двухэтажное здание учебного центра. Не за горами торжественное открытие. Но не тут-то было. В суд идет иск ООО «Газпром трансгаз Краснодар» с требованием снести все строения на расстоянии уже ста метров от оси газопровода. В зону отчуждения, по мнению газовиков, попадает часть здания учебного центра и одно хранилище.

Хочется обратить внимание на момент, выбранный для иска. То есть он появился не на стадии согласования участка под строительство. И даже не на этапе подготовки к возведению зданий, когда можно было легко отступить от той самой красной линии. Такое ощущение, что оппоненты садовода ждали, когда он максимально вложится в проект, чтобы ударить побольнее. И это им удалось.

Засада.

Пошли суды, которые продолжаются до сих пор. Здесь наблюдается удивительная закономерность: все иски Акимов выигрывает, что называется, вчистую, так как абсурдность претензий к нему не может нивелировать даже авторитет «народного достояния». Однако стоит дойти до кассационной инстанции, куда приезжают уже юристы из столичного — головного — офиса компании-гиганта, как дело отправляется на новое рассмотрение. Такая бодяга уже тянется много лет. И всё это время стоит без работы хранилище. Пустует на 99 процентов готовый учебный центр. Некогда успешный бизнес чахнет.

Но и это не всё. Как настоящий бизнесмен, Александр Акимов предпочитает худой мир доброй ссоре. Несмотря на победы в судах, он не переставал искать компромисс с газовиками. Притом делал это исключительно в рамках закона и за свои средства.

Автор фото: Игорь Чураков; На фото: Склад селитры

В частности, чтобы дать возможность сохранить лицо уважаемой ресурсной компании, садовод обратился в федеральное Министерство строительства с тем, чтобы специалисты Минстроя РФ исследовали проблемный участок и определили перечень мер и условий, выполнив которые учебный и логистический центры можно безопасно эксплуатировать. В результате детального изучения ситуации министерство выдало специальные технические условия введения объекта в эксплуатацию. Акимов закупил необходимые материалы и даже предложил газовикам стать исполнителями этих самых работ, то есть еще и заработать. Но это не устроило оппонентов. Они заявили, что их представители не участвовали в разработке техусловий, а следовательно, и соглашаться с ними они не будут. Ну действительно, что такое федеральное министерство против газового гиганта? Получается, что не указ.

Не зная, как победить садовода, газовики подали в суд заявление о признании незаконным разрешения на строительство, которое после всех согласований, включая и их самих, выдала администрация станицы Ленинградской. Заметим: срок давности этого документа уже давно истек, а построенные объекты введены в эксплуатацию судебными решениями. То есть газовики требуют признать незаконным то, чего уже давно нет. Однако на этом направлении им пусть не с первого раза, но удалось добиться успеха: сейчас готовится к рассмотрению кассационная жалоба сельской администрации на судебное решение в пользу газовиков. Бороться власти придется в полную силу, так как в случае проигрыша придется возвращать Александру Акимову затраченные средства. А это порядка двухсот миллионов рублей. Такой удар с высокой вероятностью приведет к банкротству целого муниципалитета.

В общем и целом обложили газовики Акимова и станицу Ленинградскую по всем законам засадной охоты.

Все могло быть по-другому.

Что еще страшнее, решение у этой проблемы есть, оно всем очевидно, даже выгодно, но игнорируется газовиками с упорством, достойным лучшего применения. Более того, при наличии доброй воли они могли бы стать не губителями бизнеса на отдельно взятой территории, а спасителями целого района и главным драйвером развития экономики. И что немаловажно, с кратным увеличением доходов от поставки голубого топлива. Для этого всего лишь надо посмотреть на ситуацию не через пелену страха создания прецедента, проиграв суд бизнесмену, а как граждане своей страны.

— Труба, проложенная в 1959 году, объективно устарела и стоит в графике на ремонт. Но тогда почему не прислушаться к мнению нас, потребителей газа, и не перенастроить сразу систему, чтобы все были довольны? Мы предлагаем перенести газораспределительную станцию на место врезки в основной газопровод и пустить новую трубу по северной части станицы. Это сразу даст огромный экономический эффект, так как там начнется жилая застройка: люди всего лишь ждут топливо. Что касается этой трубы, то достаточно будет ее перевести с высокого давления, которого, кстати, там уже давно нет из-за ветхости, на среднее. Это позволит развивать на данной территории промышленность. Да я сам бы установил газогенераторы, потому что энергии для развития не хватает, а избытки подавал бы в общую электросеть. За газ платил бы им огромные деньги. Нет, не интересно. Такое ощущение, что мы в разных, притом враждующих странах с ними живем,— говорит Александр Акимов. — Раньше здесь был мощный промышленный кластер. Работали заводы, передвижная механизированная колонна, сельхозпредприятия. Сейчас запустение. Газовики со своей трубой сделали всё, чтобы бизнес ушел из станицы. Я еще как-то держусь, а тех, кто послабее, съели. Хотя не всех. Например, мне совершенно непонятны заявления газовиков о том, что наши здания опасны для их трубы даже с учетом специальных технических условий, потому что на другом участке на их магистрали находятся склады с минеральными удобрениями. Вот если сотни тонн селитры бахнут, это будет похлеще, чем взрыв в Бейруте. Еще чуть дальше почти на трубе стоит нефтебаза одного из нефтяных гигантов. О претензиях к ним тоже ничего не слышно. Странная забота о безопасности. Вот и спрашиваю: что я еще должен сделать, чтобы дали спокойно работать? Ведь проект строительства учебного центра и хранилищ, подписанный на том сочинском форуме, стал единственным, который удалось реализовать в нашем районе, а теперь и его рушат. Нам не нужны внешние враги — соотечественники загубят в лучшем виде.

Садовые вредители.

Тяжба ленинградского садовода с газовиками, к сожалению, имеет и более масштабные последствия, можно сказать макроэкономические. Учебный центр был задуман Акимовым с дальним прицелом на создание в нашем крае, а затем и во всей стране мощного движения садоводов, так как очевидно, что один голос никто не услышит.

На базе своего предприятия в учебном центре Акимов открыл школу садоводов и сразу попал в точку. За собственные средства он привозил в Ленинградскую самых признанных ученых в области садоводства со всей Европы. Светила читали лекции, проводили практические занятия, указывали на ошибки. Школа оказалась настолько востребованной, что не прекращала своей работы даже во время пандемии, уйдя в онлайн-формат.

Автор фото: Игорь Чураков; На фото: Территория бывшего винзавода

— С нами работают 278 садоводческих хозяйств со всей страны. Люди жаждут знаний, которые помогают избежать ошибок, совершенных мной и стоивших очень дорого. В перспективе я надеялся вместе с коллегами создать систему независимого сопровождения бизнеса. Ведь сейчас мы напрямую зависим от поставщиков удобрений, средств защиты, техники и так далее. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы мы покупали как можно больше, и, как следствие, их научные консультанты дают выгодные им рекомендации. А должно быть не так. Нам жизненно необходимо независимое и постоянное сопровождение. На базе нашей школы садоводов мы могли бы предоставить все условия для работы российских ученых-садоводов, и договоренности с институтами уже есть. Чтобы они, например, делали анализы почв, выдавали объективные, а не выгодные поставщикам рекомендации по внесению удобрений и других химикатов. То же самое касается обработки садов. Опыт показывает, что количество обработок можно существенно сократить без ущерба для качества продукции. А это десятки и сотни миллионов сэкономленных рублей, которые можно направить на развитие. Скажу больше: без этой системы у российского садоводства нет будущего. И что самое главное, мы не просим у государства денег. Оплату работы ученых, оснащение лабораторий и любую организацию мероприятий мы берем на себя. Но у нас нет базы, где это можно сделать: газ не пускает,— объясняет Александр Акимов.

Объединение российских садоводов помогло бы решить и другие важнейшие вопросы. Например, сбыт продукции через торговые сети. Если вы надеетесь найти настоящие кубанские яблоки на прилавках ретейлеров, придется очень сильно поискать. Знаете, какую закупочную цену сейчас предлагают Акимову за его экологически чистую и натуральную (доказано многочисленными экспертизами и победами в конкурсах) продукцию? За килограмм 26 рублей при себестоимости 36 рублей. Поэтому акимовские яблоки едят жители Сибири и Севера, а не кубанцы. Что лежит на полках сетевых магазинов, спросите сами.

Неразделенная любовь к Родине.

Любой человек имеет свой предел прочности. У Акимова он феноменально высок. Но похоже, что непрекращающаяся война истощила и его запас сил. В этом нет ничего странного. Удивительно другое: как при всех ударах и препятствиях Александр Акимов еще остается человеком, который ведет абсолютно прозрачный бизнес, платит все налоги и белые зарплаты (кстати, сейчас сборщикам яблок увеличили оплату вдвое) и при этом остается патриотом своей страны и малой родины.

Перечислим лишь несколько проектов, задуманных Акимовым, и посмотрим, что мешает их реализации.

Уже третий год ждет спасения хутор Восточный в Ленинградском районе. Александр Акимов купил здесь заброшенную ферму, превращенную в свалку, чтобы построить завод по выращиванию рыбы осетровых пород и тепличный комплекс. В совокупности это производство дает 180 высокооплачиваемых рабочих мест. Проще говоря, умирающий хутор оживет.

Пока готовился проект, Акимов очистил под будущие теплицы поле, вывезя восемьсот тонн мусора, и полностью рекультивировал свалку. Занялся демонтажом развалившихся зданий старой фермы. Договорился с энергетиками о поставках электричества. Пошел к газовикам за мощностями — и получил отказ. В принципе ничего нового. В итоге хутор Восточный продолжает влачить не самое цветущее, мягко говоря, существование.

Еще один проект — строительство французской деревни в Ленинградской. Под эти цели Акимов приобрел неработающий винзавод в центре станицы. Проект современного малоэтажного микрорайона, который, без сомнения, мог стать украшением Ленинградской, уже готов. Часть жилья Акимов планировал использовать для семей специалистов: десять лет человек живет в квартире по договору найма, а по истечении этого срока бесплатно получает ее в собственность. Другая часть предполагалась для продажи. И что? А ничего. Как стоял старый неработающий завод, так и стоит. Причина в том, что в районе еще не принят генеральный план развития, а завод является землей, предназначенной для промышленности. Остается только ждать, когда в муниципалитете появятся деньги на дорогостоящее мероприятие, а потом еще неизвестно сколько пройдет лет, пока генплан разработают и примут.

Что делает Акимов? За свой счет разрабатывает генеральный план для всего района.

— Так вести дела, как у нас привыкли, невозможно. Бизнес не может ждать годами нужных решений, потому что элементарно не выживет. А если к тому же работать честно, как мы, это прямая дорога к банкротству. Я сейчас дошел до такого предела разочарования, что не вижу иного пути, как продать свой бизнес и закончить эту историю. Обидно, что те, кто смеялся надо мной, когда я доказывал необходимость честного ведения дела, выделял миллионы на благоустройство моей родной станицы, давал очень достойную белую зарплату людям, платил все налоги и до последнего держал активы в нашем районе, чтобы деньги шли на его развитие, оказались правы. Получается, моя модель ведения бизнеса оказалась неэффективной. Что я сделал не так? Нет у меня ответа. А у вас? — спрашивает Александр Акимов.

P. S. На обратном пути, проезжая мимо садов Акимова, увидели молодого человека, снимающего на телефон стройные ряды яблонь с налитыми насыщенным красным цветом плодами. Остановились и пообщались. Оказалось, что это местный блогер решил украсить свою ленту яркими снимками, как он сам сказал, акимовских садов. «Таких больше нигде нет!» — с гордостью заявил молодой человек. «Возможно, скоро и не будет», — подумалось с грустью.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости