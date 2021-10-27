Учитель из Челябинска рассказала, почему поставила прививку от COVID-19

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27 октября 2021, 11:24 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Сейчас педагог готовится к ревакцинации.

Учитель истории и обществознания гимназии №93 города Челябинска Ольга Петрова поставила прививку от новой коронавирусной инфекции в числе первых. По ее словам, вакцина помогла ей пройти опасный период.

«Все мои знакомые врачи утверждают, что организм запоминает информацию о вирусе. Но проблема в том, что организм не держит специфическую часть иммунной системы в полной боевой готовности, если длительное время не сталкивается с соответствующим антигеном. Скажем так, готовность иммунной системы отвечать на этот антиген у нас снижается со временем. Поэтому лучший способ возобновить эту боевую готовность — это ревакцинация», — прокомментировала учитель.

Теперь Ольга Петрова планирует пройти ревакцинацию. По ее мнению, это поможет сделать безопаснее общение с коллективом и учениками.

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