Сергунина: Премия Чуковского поможет открыть новые имена авторов детской литературы

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27 октября 2021, 11:36

Фото из открытых источников

В Москве подвели промежуточные итоги конкурса на премию имени Корнея Чуковского, в шорт-лист попали 28 участников, которые продолжат соревноваться за звание лучшего детского прозаика, поэта и переводчика детских книг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.



«Конкурс проводится во второй раз. В этом году было подано почти 680 заявок более чем из 50 регионов России. Мы рады, что премия вызвала такой отклик в профессиональной среде. У нее действительно важная миссия - открыть новые имена и помочь родителям сориентироваться в современной детской литературе», - сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Отмечается, что заявки на соискание премий принимали с 2 апреля по 16 августа 2021 года, в сентябре объявили длинный список участников. Далее огласили шорт-лист, из которого жюри отберет шесть лауреатов. Их имена объявят во время церемонии награждения в ноябре. Победитель в каждой из номинаций получит по 1 млн руб.



В материале также уточнили со ссылкой на данные оргкомитета премии, что в этом году увеличилось количество произведений, претендующих на соискание премий в поэтических и переводных номинациях. Наиболее активными регионами стали Иркутская область и Краснодарский край, в числе самых востребованных номинаций - «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет» и «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет».



«Конкурсные произведения оценивают прозаики, поэты, переводчики, эксперты в области детской литературы. Среди них директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, современный детский прозаик, поэт и лауреат премии имени Корнея Чуковского 2020 года Анастасия Орлова, поэт и прозаик Сергей Махотин, переводчики Марина Бородицкая и Григорий Кружков. Возглавляет жюри, как и в прошлом году, детский прозаик, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев. Сопредседатель и идейный вдохновитель премии - Дмитрий Чуковский, правнук писателя», - пояснили в сообщении.



Как добавил генеральный директор Централизованной библиотечной системы Восточного административного округа Олег Жаденов, слова которого приводятся в материале, ценность и значимость премии - не только в ее призовом фонде. «Такие конкурсы нужны огромной аудитории родителей, потому что разобраться в том количестве книг, которые выходят ежегодно, очень сложно. Премия Чуковского - тот самый маяк, который ставит знак качества, - вот это точно, гарантированно хорошо», - сказал Жаденов.



Принять участие в конкурсе можно в семи номинациях: «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет» и «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». В конкурсе соревнуются авторы и переводчики детских произведений в стихах и прозе, впервые опубликованных на русском языке в 2020-2021 годах.



В материале указано, что 16 сентября в Москве огласили лонг-лист номинантов на соискание премий имени Корнея Чуковского. В список попали 54 участника, которые продолжили соревноваться за звание лучшего детского писателя, поэта и переводчика. 20 октября в столице объявили шорт-лист номинантов (mos.ru/news/item/97754073), и стартовало читательское голосование на электронных сервисах проекта «Активный гражданин», оно продлится до 5 ноября. Автор, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».





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