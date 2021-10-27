239 со дня рождения Никколо Паганини: жизнь виртуоза

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27 октября 2021, 11:12 Наталья Полянская

Фото: istockphoto.com

Прошло ровно 239 лет со дня рождения итальянского скрипача-виртуоза Никколо Паганини.

Никколо Паганини родился 27 октября 1782 года в городе Генуя. Его отец работал грузчиком и имел свою лавку в порту. В пять лет мальчик начал учиться играть на мандолине, а в шесть лет уже на скрипке. Ещё с детства он начал писать произведения для скрипки, вскоре отец отправил сына на обучение скрипачу Джованни Черветто. Мальчик стал играть на богослужениях в генуэзских церквях.

Первый публичный концерт Никколо дал в театре Сант-Агостино. В концерт было включено сочинение музыканта под названием «Вариации на тему карманьолы».

Вначале 1797 года Паганини отправился в первое концертное путешествие, он побывал в Милане, Флоренции и Пизе. Там он занимался совершенствованием своего исполнительского и композиторского мастерства.



С 1801 года известность выдающегося скрипача необычайно росла. Публика встречала его с восторгом.



В 1808 году Паганини получил отпуск и отправился с концертами по всей Италии. Вокруг его особы ходили самые фантастические слухи. Каждый его концерт срывал бурные аплодисменты.



Но постоянные гастроли и частые выступления подорвали здоровье музыканта. Он постоянно болел. Последние месяцы своей жизни он не выходил из дома, у скрипача было сильное истощение. Никколо Паганини скончался в Ницце 27 мая 1840 года.

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