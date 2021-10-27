Комментатору Виктору Гусеву исполняется 66 лет: путь от переводчика до журналиста

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27 октября 2021, 10:56 Наталья Полянская

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Виктор Гусев

Сегодня свой день рождения отмечает российский телеведущий Виктор Гусев. Ему исполняется 66 лет.



Виктор Михайлович Гусев родился 27 октября 1955 года в Москве, в семье учёного Михаила Гусева, который возглавлял в течение 33 лет биологический факультет МГУ. В 1972 году он окончил специальную английскую школу и стажировался в университете Нью-Йорка. Виктор окончил переводческий факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков. И с 1979 по 1985 год он являлся старшим редактором-переводчиком Главной редакции информации для заграницы ТАСС.



В 1992 году Гусев начал внештатно сотрудничать с телевидением и комментировать футбольные матчи, видео спортивных программ. Первый проведенный репортаж был на жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу 1994 года.



С 1995 года Виктор Гусев являлся штатным сотрудником «Первого канала» и ведущим спортивных новостей.



Также он работал корреспондентом спортивной редакции РИА Новости, главным редактором журнала «Матч».

Кроме того, телеведущий успел сняться в нескольких фильмах, таких как: «Обратный отсчет», «Молодежка» и «Чемпионы».

Виктор Гусев женат, у него есть две дочери и сын. Интересным фактом является то, что журналист проживает на улице Виктора Гусева, названой в честь его деда.

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