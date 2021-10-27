Главные фобии россиян: новая волна заражений, рост цен и «обязательная вакцинация»

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27 октября 2021, 11:23 Источник: Независимая газета

Растут цены, а вместе с ними и страхи. Фото: Global Look

В обществе копятся тревожные настроения. В первую очередь по поводу растущего количества заражений коронавирусом и высокой инфляции – почти половину ежемесячного семейного бюджета россияне тратят на еду и товары первой необходимости. Также, судя по соцсетям, людей беспокоит «обязательная вакцинация».

Те, у кого есть деньги, сейчас покупают различные товары довольно активно. Пока путешествия и рестораны менее доступны, граждане хотят порадовать себя тем, что имеется. Тем более, копить деньги в нынешних условиях, как многие считают, нет смысла – из-за инфляции завтра на них не купишь то, что можно было приобрести сегодня.

У кого денег мало, затягивают пояса и стараются тратить только на продукты питания и бытовую химию. Согласно проведенному исследованию, в сентябре более 44% расходов россиян уходили на еду и товары первой необходимости. Большинство экономят на одежде и обуви, косметике, бытовой технике. На фоне локдаунов люди боятся потери работы или снижения зарплаты.

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