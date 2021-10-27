Многие российские банки стали повышать ставки по вкладам

Об этом свидетельствуют опросы кредитных учреждений, проведенные РИА Новости.
Так, Банк России повысил тариф на 0,75% годовых.
Таким образом доход по вкладам будет расти активнее кредитных, что может оказать давление на чистую процентную маржу розничных банков. Об этом рассказал аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.
Одним из первых на курс ЦБ стал Росбанк: его клиенты получают дополнительные 2,5% годовых.
К аналогичным мерам готов и банк "Санкт-Петербург", процентные ставки которого изменились на 0,75%.
Кроме того, повысят ставки на 0,2-0,5 п.п. "Абсолют Банк", ПСБ, Совкомбанк и "Зенит".
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