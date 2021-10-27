Правительство позволило такси и каршерингу собирать биометрические данные водителей

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27 октября 2021, 11:07 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором содержится перечень случаев, когда нефинансовые организации могут собирать и обрабатывать биометрические данные физлиц. В этом перечне указаны такси и каршеринг.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, биометрические данные граждан разрешено также собирать при проходе на территорию организаций и участии в собраниях гражданско-правового характера, за исключением случаев, связанных с оборонно-промышленным, топливно-энергетическим и транспортным комплексом.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года. Его действие продлится до 2028 года.

Инициатором введения биометрической идентификации водителей каршеринга и такси летом этого года выступило Минцифры.

Единая биометрическая система в России заработала в 2018 году. Сбором и использованием биометрии сейчас преимущественно занимаются банки, страховые компании и операторы связи. У системы немало противников. Так, Наталья Касперская, предприниматель в области информационных технологий, сооснователь «Лаборатории Касперского», рекомендует «ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют».

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