Томский губернатор пообещал отстранять от работы непривитых чиновников

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27 октября 2021, 10:34 Источник: Znak

Фото: сайт администрации Томской области

Томский губернатор Сергей Жвачки пообещал «расставаться» с чиновниками, которые до сих пор не сделали прививку против ковида. Вакцинация для государственных и муниципальных служащих в области обязательна.

«Меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — заявил губернатор.

Согласно распоряжению регионального управления Роспотребнадзора, к началу 2022 года от ковида в Томской области должны быть привиты не менее 80% работников госучреждений, сферы услуг, образования и здравоохранения. В области введены ограничительные меры в связи с пандемией.

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