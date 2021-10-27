Популярное лакомство может стать полезным для сердца и сосудов

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27 октября 2021, 10:05 Турана Гулиева,

Фото: pixabay.com

Известный среди киноманов фастфуд - попкорн может стать прекрасным лекарством для ЖКТ, сердца и кожи. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина.



«Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением», - говорит врач.



К тому же она отметила, что сладкий попкорн не перекус, а настоящая бомба для нашего организма: «Трансжиры из масла становятся катализаторами развития раковых опухолей, провоцируя заболевания дыхательной системы, что особенно опасно для астматиков. Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера. Вкусовые добавки вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта.»

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