Челябинский бизнес активно готовится к локдауну

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27 октября 2021, 09:24 Анна Семенова

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Спрос на курьеров в октябре резко возрос.

Об этой тенденции сообщает сайт Полит 74 со ссылкой на исследование портала SuperJob. С начала октября спрос на курьеров в Челябинске вырос на 18%. Что касается показателей всего года, то предложений подобной работы стало больше в пять раз!

Бизнес уже научился функционировать в режиме ограничений из-за эпидемиологической ситуации. Ожидаемо, что в дни с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены в стране нерабочими, возрастет количество доставок на дом как продуктов из магазинов, так и готовой еды из ресторанов и кафе.

Зарплату курьерам предлагают немаленькую. Доставляя заказы пешком, можно получать около 32 тысяч в месяц. На личном авто – до 50 тысяч. Это средние показатели. Если очень стараться, то можно зарабатывать и до 82 тысяч за месяц.

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