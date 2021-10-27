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Вашу старую бытовую технику теперь могут вывозить бесплатно

, 08:33

Вашу старую бытовую технику теперь могут вывозить бесплатно

На официальном портале мэра и правительства Москвы теперь появился новый раздел, в котором москвичи могут заказать вывоз старой бытовой техники или тяжелых металлических предметов.

Например, с помощью нового сервиса можно избавиться от ненужных холодильника, плиты, чугунной ванны или даже автомобиля. Погрузка займет не более получаса.

Если проект окажется успешным, то в будущем горожанам помогут утилизировать и старую мебель.

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