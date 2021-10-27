В ряде стран начинается массовая вакцинация детей, что спровоцировало серьёзные ​ протесты​

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27 октября 2021, 07:47 Анна Елизарова

Пандемия с каждым днем охватывает все большее количество населения планеты. Многие страны уже создали собственные вакцины или используют импортные. Но в России поставить прививку от COVID-19 можно только по достижению восемнадцати лет, поскольку, по мнению исследователей, риск тяжелого заболевания COVID-19 для детей и подростков относительно низкий, а значит и соотношение «польза–риск» между болезнью и прививкой не такое, как в случае с взрослыми. Сейчас проводятся клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет, планируемая дата, когда вакцинация станет доступной для такого возраста — январь 2022 года.

За рубежом несовершеннолетних прививают еще с конца весны. На данный момент это лишь рекомендация, но, например, в Израиле — мировом лидере по уровню вакцинации, с июня 2021 у подростков 12-15 лет есть возможность записаться на введение вакцины Pfizer/BioNTech, а детям от пяти до одиннадцати лет можно ввести препараты лишь в случае острой необходимости по решению родителей.

Одними из первых стран, где иммунизация проводится с 12 лет, стали США и Канада. Еще в мае 2021 был одобрен препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации подростков. А первой страной, в которой вакцинация проводится с двух лет, стала Куба. Для этого используются местные препараты Abdala и Soberana, не признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В Италии и Испании вакцинация подростков с 12 лет носит рекомендательный характер и для этого также используется вакцина Pfizer/BioNTech. В Венгрии допустимый возраст — 16 лет, а Германия разрешила прививать лишь тех подростков, которые страдают хроническими заболеваниями или заболеваниями легких.

Французские школьники 12-17 лет могут быть вакцинированы препаратом Pfizer/BioNTech и только на основании письменного разрешения родителей. Правительство Австралии в конце сентября объявило о начале иммунизации подростков в возрасте 12-15 лет, а по состоянию на 21 сентября 47,7% населения старше 16-ти лет считаются полностью привитыми.

В Великобритании допустимый возраст вакцинации — от 16 лет, но в сентябре Соединенное королевство одобрило понижение разрешенного возраста до 12 лет. Школьники могут поставить вакцину в школе и без согласия родителей.

В Финляндии еще в августе началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет, и при этом, каждый ребенок может самостоятельно принять решение без согласия законных представителей. Для иммунизации используются вакцины компаний Pfizer и Moderna.

Китай уже давно вакцинирует подростков с двенадцати лет препаратами Sinovac и Sinopharm, а с июня 2021 минимальный разрешенный возраст понизился до трех лет.

Во многих других странах вакцинация детей допустима, но только в случае острой необходимости, например, при наличии хронических заболеваний, или же, если вводится только одна доза препарата.

Однако, даже в условиях массовой вакцинации, в каждой стране ведутся протесты. Жители устраивают митинги, демонстрации, проводят одиночные пикеты, так как считают, что вакцины еще не достаточно изучены, чтобы вводить их детям и подросткам. На центральных улицах Лондона в конце августа этого года сотни противников обязательной вакцинации детей и «ковид-паспортов» устроили марш протеста. Демонстранты шли по проезжей части в сторону Вестминстерского дворца, раздавали листовки, скандировали лозунги и подходили к стоящим в пробках автомобилям.

В Литве несколько тысяч жителей утром 10 августа начали акцию против решения властей ввести ограничения для не привитых граждан, также протестанты настаивали отменить проект о принудительной вакцинации несовершеннолетних, используя при этом громкоговорители, свистки, трещетки и кастрюли. А в Казахстане против иммунизации детей выступило более 10 тысяч верующих. Их доводы к отказу от прививок сводятся к тому, что до пандемии COVID-19 их дети никогда не получали прививок и не знали о болезнях, поэтому и сейчас им это не требуется.

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