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Макогон заявил о готовности Украины подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите не менее 45 млрд куб. м газа в год

, 22:50 Источник: ТАСС

Макогон заявил о готовности Украины подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите не менее 45 млрд куб. м газа в год
Сергей Макогон, фото: facebook.com

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о готовности Украины подписать с российской корпорацией "Газпром" долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 млрд куб. м газа в год.

Макогон уточнил, что Украина готова подписать контракт на следующие 10-15 лет, но ответа с российской стороны на это предложение пока не поступало.

По словам главы компании "Оператор ГТС Украины", "если Россия все же прекратит транзитировать газ через украинскую территорию после 2024 года, то Украине придется оптимизировать свою систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться".

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