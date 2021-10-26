Макогон заявил о готовности Украины подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите не менее 45 млрд куб. м газа в год

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о готовности Украины подписать с российской корпорацией "Газпром" долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 млрд куб. м газа в год.
Макогон уточнил, что Украина готова подписать контракт на следующие 10-15 лет, но ответа с российской стороны на это предложение пока не поступало.
По словам главы компании "Оператор ГТС Украины", "если Россия все же прекратит транзитировать газ через украинскую территорию после 2024 года, то Украине придется оптимизировать свою систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.