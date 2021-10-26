В Подмосковье занято рекордное количество аппаратов ИВЛ - более 500

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26 октября 2021, 22:39

А. Воробьев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Московской области более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) заняты пациентами с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что это рекордный показатель для региона.

Глава региона отметил, что здравоохранение в Подмосковье работает на пределе.

От ковида лечатся в больницах порядка 10 тысяч пациентов, и 80% из их - люди невакцинированные.

Воробьев напомнил об агрессивном вирусе, распространение заболевания за два-три дня.

"Большое поражение легких, сегодня у нас рекордное количество ИВЛ работает: 502 на сегодняшнее утро",- сказал подмосковный губернатор в эфире телеканала "Россия-1".

Растет количество желающих привиться от ковида. По данным Воробьева, если ранее в день прививку от коронавируса ставили около 4-5 тысяч человек, то сейчас - примерно 10 тысяч.

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