Жительница Ахтубинска отсудила компенсацию за смерть мужа от COVID-19 в размере одного миллиона рублей

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26 октября 2021, 19:49 Источник: Коммерсантъ

фото с сайта СКР

В Астраханской области жительница Ахтубинска Лидия Медведева отсудила компенсацию за смерть мужа от коронавирусной инфекции COVID-19. Астраханский областной суд присудил вдове 60-летнего Сергея Медведева один миллион рублей. Суд признал, что мужчину лечили с нарушениями, которые и стали причиной его смерти.

Житель Ахтубинска Сергей Медведев летом прошлого года года обратился в районную больницу с жалобами на кашель и боли в груди. Как следует из материалов дела, пациент сообщил участковому врачу-терапевту о контакте с больным коронавирусом. Сдать тест на COVID-19 и другие анализы ему не назначили.

Врач прописала обильное питье, назначила принимать парацетамол и арбидол и рекомендовала домашний режим. Через несколько дней домой к Медведеву пришел другой участковый врач. Доктор взяла мазок для анализа на COVID-19 назначила КТ-исследование и добавила бактерицидное средство левофлоксацин, цетрин, эуфиллин, бромгексин и шалфей.

Но состояние мужчины ухудшилось, через шесть дней после первого обращения бригада "скорой помощи" доставила его в Ахтубинскую райбольницу. Пациента положили в инфекционное отделение с диагнозом ОРВИ в состоянии средней тяжести, с температурой и жалобами на слабость. 22 июня мужчина умер от острой дыхательной недостаточности. В тот же день пришел результат теста на COVID-19. Положительный.

После смерти мужа вдова написала заявление в Следственный комитет. Ахтубинский МСО СУ СКР возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сообщает "Коммерсантъ".

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