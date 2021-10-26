В кубанской Общественной палате обсудили сроки выдачи разрешений на застройку

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26 октября 2021, 19:27

В Краснодаре состоялся круглый стол по вопросам выдачи разрешений на строительство на Кубани, организованный Общественной палатой Краснодарского края (ОП КК). В мероприятии приняли участие представители краевой администрации, мэрии, Фонда развития бизнеса, РСПП, эксперты в строительной сфере.

Как отметили участники круглого стола, срок выдачи разрешения на строительство – один из 42 критериев оценки инвестпривлекательности регионов согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив. В рейтинге инвестпривлекательности-2021 Кубань занимает седьмую строчку. Для региона срок выдачи разрешений на строительство составляет 84 рабочих дня и является понижающим показателем. Он отсчитывается в рабочих днях от момента запроса на получение градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство.

По мнению замруководителя краевого департамента по архитектуре и градостроительству Евгения Кривошеева, выдача разрешения на строительство — один из этапов всей процедуры, которая составляет 75 дней и включает в себя получение градостроительного плана (14 дней), получение технических условий и заключение договоров подключения (технологическое присоединение) к инженерным сетям (14 дней), проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (42 дня) и непосредственно выдача разрешения на строительство (5 дней).

По словам начальника отдела муниципальных услуг городского департамента архитектуры и градостроительства Алексея Вечери, срок в 5 дней на выдачу разрешений, как того требует Градостроительный кодекс, строго соблюдается, а затягивание сроков происходит на одном из этапов, предшествующих ему.

Оценивать все процедуры в рамках данного показателя некорректно, считают эксперты краевой Общественной палаты.

– Срок выдачи разрешения считают от даты первой подачи документов в МФЦ, — уточняет исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева, – однако при этом не учитывается, что проект могли возвращать на доработку.

По оценке экспертов ОП КК, чаще всего срок получения разрешений на строительство увеличиваются из-за ошибок в проектной документации и времени на их исправление. Кроме того, меняются правила застройки и землепользования, перечень обязательных документов, вместе с ними меняются регламенты. К тому же Градостроительный кодекс допускает неоднозначное толкование многих формулировок.

По мнению эксперта ОП КК Владимира Ницуна, при формировании рейтинга необходимо уходить от количественного показателя:

— Оценка сроков в днях и количества процедур при получении разрешения на строительство не имеет смысла, поскольку для всех объектов они разные: не бывает одинаковых объектов, одинаковых участков и процедур. Иначе, в результате такого подхода к определению показателя «Среднее время получения разрешения на строительство», имеет место введение в заблуждение, поскольку формируется некий цифровой показатель, который ничего, по сути, не отражает, — подытожил Владимир Ницун.

Участники обсуждения сошлись во мнении: необходимо анализировать каждый этап, который предшествует выдаче разрешения на строительство. Это позволит получить объективную картину о процедуре на Кубани и даст возможность действительно на нее влиять (сокращать сроки предоставления услуг и повышать их качество). Кроме того, считают эксперты, необходимо ознакомиться с лучшими практиками субъектов-лидеров рейтинга по этому показателю.

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