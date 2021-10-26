Мошенники присылают россиянам фейковые штрафы за отсутствие маски

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 18:22

Фото: pixabay.com

Злоумышленники идут в ногу со временем и придумывают все новые и новые способы обмана. Очередные схемы им подсказывают пандемийные реалии.

Россиянам поступают звонки и письма с требованием оплатить штраф. Якобы камеры зафиксировали гражданина без маски в общественном транспорте. Доверчивые люди переходят по указанной ссылке и переводят деньги мошенникам. Преступники прекрасно знают, что многие, находясь в метро или автобусе, периодически опускают маску на подбородок или не носят средства индивидуальной защиты вообще. Злоумышленники стараются поймать момент – ведь именно сейчас контроль за ношением масок ужесточили.

Стоит помнить, что все настоящие штрафы отображаются на сайте Госуслуг. Ни в коем случае нельзя верить сомнительным звонкам и письмам с незнакомых адресов, даже если они на первый взгляд напоминают официальную почту госорганов.

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