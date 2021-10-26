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Губернатор Хакасии Валентин Конавалов в связи с ситуацией с COVID-19 вводит в республике комендантский час

, 18:14 Источник: Глава Хакасии В. Коновалов

Губернатор Хакасии Валентин Конавалов в связи с ситуацией с COVID-19 вводит в республике комендантский час
Валентин Коновалов, фото: vk.com/konovalov1917

В Хакасии в связи со сложной ситуацией с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19 власти республики вводят жесткие ограничения с 28 октября по 7 ноября. Об ограничения объявил глава Хакасии Валентин Коновалов. О своем решении он написал в соцсетях.

Как пояснил Коновалов, в регионе в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд. Особенный дефицит медучреждения испытывают с реанимационными койками: пациентов с тяжёлым течением болезни в эту волну значительно больше, чем в прошлые.

Он напомнил, что в России Владимиром Путиным установят нерабочие дни, и регионам дана возможность начать этот период раньше или продлить его.

По словам Коновалова, решение об ужесточении ограничений в Абакане обсуждали на заседании республиканского оперштаба, и власти в течение суток проводили дополнительный анализ ситуации.

С 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа городского общественного транспорта в крупных городах Абакане, Черногорске и Саяногорске. Такси могут работать при наличии у таксиста сертификата о вакцинации либо о перенесённом менее полугода назад заболевании.
⠀В образовательных учреждениях устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября.

На этот период полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, магазины, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие доставку.

Организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос.

Граждане старше 60 лет должны находиться на самоизоляции.

Для всех жителей Хакасии на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно.
Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удалённый график не менее 50 % сотрудников.

Медучреждения продолжат работать в плановом режиме. Продолжится вакцинация населения от гриппа и COVID-19.

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