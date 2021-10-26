Губернатор Хакасии Валентин Конавалов в связи с ситуацией с COVID-19 вводит в республике комендантский час

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26 октября 2021, 18:14 Источник: Глава Хакасии В. Коновалов

Валентин Коновалов, фото: vk.com/konovalov1917

В Хакасии в связи со сложной ситуацией с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19 власти республики вводят жесткие ограничения с 28 октября по 7 ноября. Об ограничения объявил глава Хакасии Валентин Коновалов. О своем решении он написал в соцсетях.

Как пояснил Коновалов, в регионе в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд. Особенный дефицит медучреждения испытывают с реанимационными койками: пациентов с тяжёлым течением болезни в эту волну значительно больше, чем в прошлые.

Он напомнил, что в России Владимиром Путиным установят нерабочие дни, и регионам дана возможность начать этот период раньше или продлить его.

По словам Коновалова, решение об ужесточении ограничений в Абакане обсуждали на заседании республиканского оперштаба, и власти в течение суток проводили дополнительный анализ ситуации.

С 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа городского общественного транспорта в крупных городах Абакане, Черногорске и Саяногорске. Такси могут работать при наличии у таксиста сертификата о вакцинации либо о перенесённом менее полугода назад заболевании.

⠀В образовательных учреждениях устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября.

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На этот период полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, магазины, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие доставку.

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Организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос.

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Граждане старше 60 лет должны находиться на самоизоляции.

Для всех жителей Хакасии на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно.

Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удалённый график не менее 50 % сотрудников.

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Медучреждения продолжат работать в плановом режиме. Продолжится вакцинация населения от гриппа и COVID-19.

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