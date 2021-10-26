Премьер-министр Латвии: «Псевдополитики должны ответить за ситуацию в стране»

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26 октября 2021, 17:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Понятно, что у премьера Латвии г-на Кариньша, конечно, виноваты все, но только не он!



«Отдельные депутаты Сейма и те, кого можно назвать псевдополитиками, подстрекающие людей не делать прививки, должны взять на себя серьезную ответственность за ситуацию в стране в настоящее время», - заявил премьер Кариньш.



Возникает масса вопросов: а вы, г-н Кариньш, что делаете в парламенте? Получается, что вы не умеете организовать людей, и ваше мнение никого не интересует? Думаю, что нет! Все, к чему «пришла» сегодня Латвия: кризис, непомерные цены, хаос, катастрофические показатели инфицированных в больницах – ваша «заслуга»!



Давайте вспомним, что говорил за все время своего правления премьер Кариньш!



«Мы содержим 40 больниц – слишком много для такого населения»!



«Денег больше, чем когда-либо!»



«Непривитые должны сами покрывать ковидные медицинские расходы».



«Пособия по простою выплатят только привитым!»



А та латышская реклама для поддержки вакцинации – песня! «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой!»



Все эти «перлы» происходили при Кариньше! И не только слова…



В Латвии уже вторую неделю упорно ходят слухи, что премьер Латвии уйдет в отставку. Пора, конечно, пока латвийцы реально не подожгли государственные организации страны. Насколько эти слухи обоснованы?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке:



«То, что правительство Кариньша показало свою несостоятельность и не справилась с вопросами вакцинации – факт. Да, люди не любят нынешнее правительство. Оно… чужое для латвийцев и слишком высокомерное. Вполне возможно, что произойдут изменения в правительстве. Время такое наступает. Я выскажу свое мнение: думаю, что премьер Кариньш сам понимает, что ситуация «аховская» и следует оставить пост. Он может «перекидывать» вину на других, но понимает, что отвечать ему. И он хочет тихонько уйти, чтобы другие все «разгребали». Я не удивлюсь, если отставка произойдет…»



По слухам, на место премьера Кариньша пророчат министра обороны страны Артиса Пабрикса.



Грядут перемены…

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