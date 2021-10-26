СКР: Десятилетнюю девочку нашли в лесу под Владимиром рядом с телом матери

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26 октября 2021, 17:49 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Во Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный в воскресенье, 24 октября, около 20 часов оперативникам поступило сообщение о том, что местная жительница увела в лес свою 10-летнюю дочь, и мать с дочерью пропали.

Следственно-оперативная группа срочно выехала на место происшествия. В поисках женщины и ребенка принимали участие сотрудники региональных МЧС и МВД, около 80 волонтеров из Владимирской области и соседних регионов. Для поиска женщины и девочки применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, автомобильная техника и вертолет.

В ходе поисковых мероприятий около в понедельник ранним утром девочку нашли недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района, рядом с ребенком обнаружено тело матери с признаками переохлаждения.

Девочке оперативно была оказана первая медпомощь, школьница госпитализирована.

В рамках проводимой доследственной проверки следователями СК России будут установлены все обстоятельства инцидента, причины и условия, способствующие случившемуся, дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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