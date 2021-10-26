В России ожидается рекордный наплыв мигрантов к концу года

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 17:15

Численность иностранных рабочих в России может увеличиться в два раза. По данным Росстата, к концу года их количество достигнет 400 тысяч человек. В следующем году прирост составит ещё 200 тысяч. Несмотря на рекордный приток иностранцев, в 2024 году население России уменьшится более, чем на полтора миллиона.



Последний раз значительный миграционный прирост в 400 тысяч иностранцев фиксировался в 1996 году. Большая часть приезжает из Таджикистана, Узбекистана, Украины. Из-за сложной эпидемиологической обстановки на российских стройках в этом году не хватало рабочих. Чтобы исправить положение, власти сделали послабления для иностранцев. Десяткам тысяч граждан Узбекистана была объявлена «миграционная амнистия».



Постепенное открытие границ привело к увеличению потока мигрантов. Советник направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец сообщила, что в рамках пилотного проекта в страну будут ввезены 10 тысяч рабочих из Узбекистана. Они пройдут обязательную вакцинацию, документальное оформление и смогут полноценно работать в строительной сфере. Это позволит сократить дефицит строителей и рабочих, что положительно скажется на развитии российской экономики.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости