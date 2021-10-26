В Профсоюзе работников здравоохранения рассказали, как платят медикам «надбавки» к зарплатам

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26 октября 2021, 16:08

фото: pixels.com

Министерство труда РФ и Минздрав России сформировали главные параметры новой системы оплаты труда медицинских работников. В Минтруда и Минздраве намерены ликвидировать огромную разницу между зарплатами медиков в разных регионах Российской Федерации и убрать привязку доходов к трудовым нагрузкам.

Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал рассказал в эфире Общественной службы новостей, что "надбавки медикам за работу с пациентами с COVID-19 существенны, но они затронули меньшую часть медработников".

По его словам, то, что большинство медиков получает скромные деньги, практически на грани нищеты, не новость. В майских указах президента РФ Владимира Путина одной из задач было подтянуть зарплаты работников здравоохранения до средних по региону.

В результате, как сообщил Андрей Коновал, одновременно проводилась оптимизация людей, сокращались ставки, работа перекладывалась на других сотрудников. Зарплаты выросли, но это за счет двойной и тройной нагрузки. Общественный деятель раскрыл, что "санитарок переводили в уборщиц, чтобы не платить по майским указам".

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