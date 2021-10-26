На Кубани стартует проект «Центр развития «Дети-Дорога-Безопасность»

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26 октября 2021, 15:39

При поддержке Фонда президентских грантов в Краснодарском крае с ноября 2021 года стартует новый проект «Центр развития «Дети-Дорога-Безопасность». Его реализацией в регионе занимаются Краснодарская краевая детско-юношеская организация «ЮИД – безопасная страна» и АНОО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса».

Как отметили организаторы проекта, современное состояние системы обучения ЮИДовцев Краснодарского края оставляет желать лучшего. Одной из причин является недостаточный уровень подготовки преподавательских кадров, а отсутствие навыков владения инструментами подачи преподавания ПДД снижает заинтересованность учеников.

Проект направлен на решение проблемы предупреждения правонарушений и профилактики безопасного дорожного движения среди детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет. В работу Центра развития «Дети-Дорога-Безопасность» включено обучение педагогов навыкам формирования у детей культуры поведения на дорогах.

Информационный курс «Обучение педагогов навыкам формирования у детей культуры поведения на дорогах» даст ключевые знания по правилам дорожного движения, формам и методам преподавания. Курс позволит создать площадки для общения ЮИДовцев, повысить квалификацию педагогов, которые осуществляют деятельность в указанной сфере. Программа ориентирует родителей и активных граждан на проблему формирования культурного поведения ребенка на дорогах, мотивирует на последующее изучение этой темы, а также знакомит с конкретными практическими инструментами преподавания, которые легко использовать без специальной подготовки.

– Движение юных инспекторов дорог на Кубани набирает обороты. Это подтверждает поддержка Фонда президентских грантов, что не может не радовать. Уверен, что реализация проекта поможет выявить алгоритм решения проблемы правонарушений ПДД среди ребят-школьников, а также расширить знания их родителей и педагогов, – подчеркнул член Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю, президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани, Сергей Петухов.

Для участников проекта будут организованы семинары, мастер-классы и групповые консультации, подготовленные педагогами Центра. Также занятия посетят руководители отрядов ЮИД Краснодара, Белореченского, Гулькевичского, Славянского, Усть-Лабинского районов.

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