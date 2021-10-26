Волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают искать актрису Светлану Светличную, об исчезновении которой сообщили её родственники. Артистка ушла из новой квартиры, в которую её недавно перевезли родственники, в неизвестном направлении.
Внучка актрисы в шоу «Пусть говорят» Мария Ивашова рассказала, что бабушка не взяла с собой рюкзак, с которым везде ходила. Соответственно, ни паспорт, ни мобильный телефон актриса не взяла.
Обычно сноха и внучка Светличной звонят ей ежедневно. 21 октября внучки в Москве не было, актрисе звонила жена сына Ольга. Но актриса не ответила, и женщина забила тревогу.
Есть подозрение, что у 81-летней Светланы Светличной бывают моменты, когда что-либо забывает.
Сын актрисы обратился в полицию. К правоохранителям присоединились волонтеры.
На сайте волонтеров пока нет информации, что актриса найдена.
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