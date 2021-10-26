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26 октября 2021, 15:45

vk.com/lizaalert_real

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают искать актрису Светлану Светличную, об исчезновении которой сообщили её родственники. Артистка ушла из новой квартиры, в которую её недавно перевезли родственники, в неизвестном направлении.

Внучка актрисы в шоу «Пусть говорят» Мария Ивашова рассказала, что бабушка не взяла с собой рюкзак, с которым везде ходила. Соответственно, ни паспорт, ни мобильный телефон актриса не взяла.

Обычно сноха и внучка Светличной звонят ей ежедневно. 21 октября внучки в Москве не было, актрисе звонила жена сына Ольга. Но актриса не ответила, и женщина забила тревогу.

Есть подозрение, что у 81-летней Светланы Светличной бывают моменты, когда что-либо забывает.

Сын актрисы обратился в полицию. К правоохранителям присоединились волонтеры.

На сайте волонтеров пока нет информации, что актриса найдена.

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